Golf, PGA Tour: Clark vince il Wells Fargo, Molinari è 40esimo

Primo titolo sul PGA Tour per Wyndham Clark che negli Usa ha dominato il Wells Fargo Championship. Al Quail Hollow Club (par 71) di Charlotte, nel North Carolina, l'americano si è imposto con un totale di 265 (67 67 63 68, -19) colpi, superando nettamente i suoi connazionali Xander Schauffele, 2/o con 269 (-15) e runner up per l'undicesima volta in 152 gare giocate sul circuito, e Harris English, 3/o con 272 (-12) al pari dell'inglese Tyrrell Hatton.