Golf, Charles Schwab Challenge: Scheffler show ma vince Grillo

Realizza una "hole in one" , sfiora l'impresa, ma chiude al terzo posto il Charles Schwab Challenge . Negli Usa, Scottie Scheffler ha regalato spettacolo nel torneo del PGA Tour vinto però dall'argentino Emiliano Grillo (67 65 72 68) che, con un birdie alla seconda buca del play-off, ha superato l'americano Adam Schenk (66 67 67 72). A Fort Worth, in Texas, sul percorso del Colonial Country Club (par 70), entrambi hanno concluso le 72 buche regolamentari con un totale di 272 (-8) colpi, ma a far la differenza allo spareggio è stata una prodezza di Grillo che, dopo quasi otto anni dall'ultima volta (Frys.com Open nell'ottobre del 2015), è tornato al successo sul PGA Tour.

PGA Tour: vince Grillo, che passa dall'80esimo al 42esimo posto

L'exploit ha fruttato al 30enne di Resistencia 1.556.000 dollari a fronte di un montepremi complessivo di 8.700.000 e gli ha permesso inoltre di risalire dalla 80/a alla 42/a posizione nel ranking mondiale. Runner up nel 2022, Scheffler ha dunque chiuso la competizione al 3/o posto con 273 (-7) al fianco dell'inglese Harry Hall, leader nei primi due round. Scheffler, numero 1 mondiale, alla buca 8 (par 3 di 189 yards, 172,8 metri) e con un ferro 7 ha siglato una "hole in one" emulando Harris English che, nel secondo round, si è distinto con un ace sempre su quella buca. Top 10 e 6/o posto con 275 (-5) per Sam Burns, campione uscente. E ora il PGA Tour si prepara a tornare protagonista dall'1 al 4 giugno a Dublin (Ohio) con il The Memorial Torunament, torneo elevato che vanterà un montepremi di 20.000.000 di dollari.