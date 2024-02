Tiger Woods si ritira dal Genesis Invitational, malore e flebo: cosa è successo

Solo 24 buche: ecco quanto è durato il ritorno in un torneo ufficiale del Pga Tour di Tiger Woods. Il campione statunitense si è ritirato al Genesis Invitational al Riviera di Los Angeles al secondo giro, dopo la sesta buca, dopo un confronto con in giudici e la decisione di tornare in club house su un cart. Dopo un iniziale alone di mistero con il 48enne californiano che ha lasciato il Riviera seduto sul sedile anteriore di un Suv rosso dopo essere stato trattato con con fluidi per via endovenosa, è stato il collaboratore di lunga data Rob McNamara a fare chiarezza sulle condizioni di salute di Woods.

Malore per Woods: cosa è successo

"Ha avuto un po’ di febbre ed è stato meglio durante il riscaldamento, ma poi, quando è sceso in campo e ha iniziato a camminare e a giocare, ha cominciato ad avere le vertigini. Non è stato un problema fisico, la sua schiena sta bene. I medici hanno detto che era disidratato. È stato curato con una sacca per flebo e sta molto, molto meglio", queste le parole di McNamara che ha voluto tranquilizzare tutti sulla salute del 15 volte campione Major che aveva fatto preoccupare tutti quando davanti alla club house sono arrivati un’ambulanza e un mezzo dei vigili del fuoco di Los Angeles. Un ritorno sfrotunato per Woods che non partecipava a un evento ufficiale dal Masters dello scorso aprile. I tifosi lo attendono all’Arnold Palmer Invitational a Orlando, in Florida, nel mese di marzo sperando che questa volta non ci siano inconvenienti.

