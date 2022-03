Hockey, squadra ucraina del Sumchanka ospite della Fih a Bra

MILANO - Il grande cuore dell'hockey italiano, ha vinto ancora una volta: nelle scorse ore la squadra ucraina dell'MSC Sumchanka ha raggiunto l'Italia dopo un lungo viaggio di 84 ore e rimarrà nel nostro Paese per alcune settimane, grazie all'impegno della Federazione Italiana Hockey, del Comune di Bra, della Regione Piemonte e dell'HF Lorenzoni. L'MSC Sumchanka, con i suoi 12 titoli nazionali conquistati, è il vanto di Sumy, città del confine nord-est dell'Ucraina, situata a poche decine di chilometri dalla Russia, in una zona particolarmente segnata in questo momento storico. L'iniziativa, fortemente voluta dal Presidente FIH Sergio Mignardi e sostenuta dal Consiglio Federale, consente alle atlete e ad alcuni bambini di essere ospitati in strutture di eccellenza di Bra (Cuneo) fino allo svolgimento del torneo.