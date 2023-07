Nuoto azzurro, l'America siamo noi e portiamo la pace

Azzurra, sulle braci ancora ardenti dell’eredità die con l’ esempio di Gregorio Paltrinieri , è diventata una portaerei che, proprio in questi tempi di guerra (e non solo quella reale e tragica in Ucraina) porta pace lanciando medaglie a ripetizione. Sono bastati due giorni di gare tra le corsie per scacciare tutte le nubi che gravavano in questi mesi sull’Italnuoto dopo le fatiche di tre anni magici e le paure per una primavera senza grandi acuti, ma anche per dare un segnale fortissimo a tutto il movimento, nazionale e mondiale. Perché non va dimenticato che da settembre scorso la federnuoto è sotto aggressione da parte di World Aquatics (l’ex Fina, che sembra aver ereditato dalla Iaaf non solo il cambio di nome ma anche l’antiquata e intollerabile malagestione), che ha squalificato per tre anni il presidente Paolo Barelli, accusato di illeciti e ancora sospeso nonostante l’assoluzione del Coni (guidato da Giovanni Malagò, non certo un amico del senatore di Forza Italia).