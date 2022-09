Mondiali di Padel 2022: a Dubai dal 31 ottobre al 5 novembre

DUBAI (Emirati Arabi) - Con un comunicato ufficiale, la Federazione Internazionale di Padel ha aggiornato il calendario del prossimo Campionato del Mondo. Per quanto riguarda la sede, a causa di alcuni problemi di forza maggiore che hanno impedito alla Federazione del Qatar (QTF) di organizzare l'evento in date previste, il Comitato Esecutivo della FIP ha deliberato che la XVI edizione dei Campionati Mondiali di Padel si terrà a Dubai, Emirati Arabi Uniti, dal 31 ottobre al 5 novembre 2022 e sarà organizzata dal membro affiliato UAEPA insieme alla FIP. Il movimento padel, come cita il comunicato, sta riscuotendo un grande successo in tutti i continenti, come testimoniato dalla partecipazione di 40 Paesi nelle fasi antecedenti e di qualificazione al Mondiale. I XVI Campionati Mondiali di Padel saranno caratterizzati da un montepremi di € 500.000 da distribuire, equamente tra uomini e donne, a tutti i Paesi qualificati alla fase finale. L'ultima edizione dei Mondiali, svolti a novembre 2021, sono stati vinti dalla Spagna, che ha battuto gli eterni rivali dell'Argentina sia nella categoria maschile che femminile. Ottimo fu il percorso della Nazionale azzurra, con un quinto posto nella Categoria maschile e uno storico podio per le ragazze italiane.