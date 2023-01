Boxe, Mike Tyson nei guai: accusato di violenza sessuale

Nonostante si sia ritirato dal ring da ormai un po' di tempo, Mike Tyson continua a far parlare di sè e sempre più spesso per fatti che esulano dallo sport. Il 56enne ex campione del mondo dei pesi massimi, che già in passato ha dovuto fare i conti con dei guai con la giustizia, è stato accusato di violenza sessuale da una donna, in una causa intentata ad Albany, New York.

Mike Tyson accusato di violenza sessuale: ecco cosa è successo

I fatti risalirebbero ai primi anni '90 quando, secondo quanto riferito dalla donna, i due si sarebbero incontrati in un nightclub e all'uscita il pugile l'avrebbe violentata a bordo di una limousine. Da quel momento, riferisce sempre la vittima, ha sofferto di "danni fisici, psicologici ed emotivi". La causa è stata intentata ai sensi dell'Adult Survivors Act di New York, che offre alle vittime di violenza sessuale una finestra di un anno per intentare causa per aggressioni avvenute anche diversi anni prima. Già in passato, quando era all'apice del successo come campione del mondo, Tyson è stato accusato di violenza sessuale da una ragazza conosciuta in un concorso di bellezza.

