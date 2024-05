Mike Tyson, malore in aereo a due mesi dal match con Jake Paul

Grande spavento per Mike Tyson, che ha accusato un malore durante un volo tra Miami e Los Angeles. L'ex pugile ha accusato nausea e vertigini, pare a causa della riacutizzazione di un'ulcera. Il personale di bordo ha chiesto se tra i passeggeri ci fosse un dottore e all’atterraggio i paramedici sono immediatamente saliti a bordo per prestare soccorso. Le procedure d'emergenza sono andate avanti per altri venticinque minuti. Non è chiaro che cosa sia stato fatto. Stando a quanto riferito da uno dei suoi rappresentanti, il campione ha assicurato di "stare benissimo". Un suo portavoce ha dichiarato: "Per fortuna Mike ha risposto alla grande. Siamo grati al personale medico che lo ha soccorso prontamente".