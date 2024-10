Mike Tyson contro Jake Paul, l'annuncio di Netflix: data e orario

Manca poco all'incontro di boxe tra Mike Tyson e Jake Paul , organizzato da Netflix , che è stato posticipato al 15 novembre 2024 dopo che la leggenda del pugilato ha dovuto interrompere gli allenamenti a causa di un'ulcera . Il match, che si terrà all' AT&T Stadium in Texas , sarà preceduto da una miniserie in tre episodi intitolata "Countdown: Paul vs. Tyson", che mostrerà la preparazione dei due sfidanti. La popolare piattaforma ha già pubblicato un trailer, accrescendo così l'attesa, con l'evento che promette di essere uno spettacolo memorabile, proprio come avvenne per quello tra Floyd Mayweather e Conor McGregor.

Tyson-Paul, la serie tv Netflix prima della sfida

Il match tra i due, che pur non avendo una valenza ufficiale si comporrà comunque di otto round da due minuti ciascuno, è in programma il 16 novembre alle 2 italiane e si svolgerà allo stadio AT&T di Arlington, in Texas, davanti a 80 mila persone. I tre episodi della mini serie tv targata Netflix, "Countdown: Paul vs Tyson", saranno disponibili sulla piattaforma il 7 novembre (il primo ed il secondo episodio), mentre il 12 novembre arriverà il terzo episodio. L'incontro tra Mike Tyson e Jake Paul era fissato per lo scorso 20 luglio. Most Valuable Prmomotions aveva spiegato che "Durante una consultazione con professionisti medici sulla sua recente riacutizzazione dell'ulcera, è stato raccomandato a Mike Tyson un allenamento minimo o leggero nelle prossime settimane e poi ritorni all'allenamento completo senza limitazioni". "Purtroppo, a causa della riacutizzazione dell'ulcera, il mio medico mi ha consigliato di alleggerire il mio allenamento per alcune settimane per riposarmi e recuperare. Il mio corpo è complessivamente in una forma migliore rispetto agli anni '90 e presto tornerò al mio programma di allenamento completo", aveva commentato il pugile.