Mike Tyson come non l’avete mai visto: di nuovo sul ring! Orario e streaming

Stanco di guardare i suoi gonfi muscoli allo specchio, Mike Tyson ci vuol raccontare di essere attratto dall’irrimediabile vizio de “il Pericolo è il mio mestiere”. Ed anche dall’indomabile profumo di dollari che, tra venture e sventure, lo ha sempre accompagnato. Dunque, eccolo riproporsi in una sfida sul ring texano di Arlington. Diciamo una “Tysonata”: lui 58enne di non immacolata fama, e qualche problema fisico, contro un fustone 27enne che tanto somiglierebbe ad un antico centurione romano e si definisce pugile professionista. Ma, in realtà, è una di quelle macchine da soldi chiamate oggi “youtuber”: il nome Jake Paul , detto “Titanium”, dice qualcosa a chi conosce la materia. Ed anche a chi non si stacca dalle storie di ring. Il nostro ha incrociato pochi pugili veri (10 match, 1 sconfitta) e avversari di diversa arte: un giocatore di basket, qualche lottatore, altri Youtuber.

Più affari che sport

Par facile intuire che qui conta l’affare economico, più che lo sport. JP è tipo da 30 milioni di incassi all’anno e con un seguito di 50 milioni di followers. Il ring ha visto all’opera pugili dai 50 anni in avanti, ma non era boxe da circo. Come potrebbe essere questa. Indomabili ultra 50enni hanno fatto storia: da Jack Johnson, che ha chiuso a 53 anni, a Larry Holmes (53) fin a Bernard Hopkins (51) e Steve Ward, massimo leggero entrato nel Guinness a 61 anni. Tyson detto “Iron” ha chiuso a 39 anni nel 2005, per poi riproporsi con una esibizione pagliaccesca nel 2020 contro un altro ex: Roy Jones jr. Stavolta il “Texas department of licensing and regulations” ha cercato di classificare il match come professionistico. Con regole proprie: 8 riprese da 2 minuti l’una, anziché i 3 minuti che regolano le sfide professionistiche, guantoni da 14 once pesanti come quelli da allenamento dove i colpi secchi vengono attenuati. E naturalmente tanto danaro ai contendenti: pugni d’oro in una pioggia d’oro. Quaranta milioni di dollari da spartirsi: 20 a testa (JP aveva parlato di 40 solo per lui) e qualche bonus in più a Tyson, essendo la vera attrazione.