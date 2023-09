Nuova Zelanda-Italia, la formazione azzurra per la sfida agli All Blacks

C'è grande attesa per il match di rugby tra Italia e Nuova Zelanda in programma venerdì 29 settembre alle 21 al Groupama Stadium di Lione e valido per la terza giornata della Pool A della Rugby World Cup 2023 . Intanto il Ct azzurro Kieran Crowley ha ufficializzato la formazione che scenderà in campo per il confronto numero 17 contro gli All Blacks , il sesto all’interno di una Rugby World Cup escludendo la partita annullata nella rassegna iridata giapponese a causa dei rischi meteorologici derivanti dal tifone Hagibis. Fin qui gli azzurri hanno fatto benissimo battendo 52-8 la Namibia e 38-17 l'Uruguay .

Italrugby, ecco la formazione che affronterà la Nuova Zelanda

La formazione titolare contro la Nuova Zelanda ricalca per quattordici quindicesimi quella schierata nella gara d'esordi il 9 settembre a Saint-Etienne, con il triangolo allargato formato da Allan, Capuozzo e Ioane e la coppia di centri Brexe Morisi, mentre la regia è affidata a Paolo Garbisi - che torna a indossare la maglia numero 10 dopo l’impiego a primo centro contro l’Uruguay - e Varney come mediano di mischia. In terza linea insieme a capitan Michele Lamaro - che ha debuttato nel ruolo proprio contro la Nuova Zelanda due anni fa a Roma, nella prima gara di Kieran Crowley sulla panchina azzurra - presenti Lorenzo Cannone a numero otto e Negri. In seconda linea Ruzza e Lamb, mentre in prima linea scenderanno in campo dal primo minuto Riccioni - unico cambio rispetto alla formazione schierata contro la Namibia - Nicotera e Fischetti. Pronti a subentrare dalla panchina: Faiva, Nemer, Ferrari, Niccolò Cannone, Zuliani, Halafihi, Page-Relo, Odogwu. “Così come contro i precedenti avversari, il focus sarà sulla nostra prestazione. La precisione e la disciplina saranno fattori fondamentali. Affronteremo questa partita con coraggio proseguendo nel consolidamento della nostra identità”, ha dichiarato Kieran Crowley. Arbitrerà il match l’inglese Matthew Carley.

Questa la formazione che scenderà in campo. 15 Tommaso ALLAN (Perpignan, 77 caps), 14 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 14 caps), 13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 28 caps), 12 Luca MORISI (Zebre Parma, 48 caps), 11 Montanna IOANE (Lione, 23 caps), 10 Paolo GARBISI (Montpellier, 29 caps), 9 Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 22 caps), 8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 14 caps), 7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 31 caps) - capitano, 6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 50 caps), 5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 47 caps), 4 Dino LAMB (Harlequins, 5 caps), 3 Marco RICCIONI (Saracens, 24 caps), 2 Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 17 caps), 1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 35 caps). A disposizione. 16 Epalahame FAIVA (svincolato, 8 caps), 17 Ivan NEMER (Benetton Rugby, 15 caps), 18 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 48 caps), 19 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 34 caps), 20 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 15 caps), 21 Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 11 caps), 22 Martin PAGE-RELO (Lione, 3 caps), 23 Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 5 caps).