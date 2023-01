Sci, Chi è Elena Curtoni: età, carriera e vita privata

Elena Curtoni è una sciatrice alpina italiana che ha gareggiato in diverse categorie (discesa libera, slalom gigante, combinata e supergigante). La sua prima partecipazione olimpica è stata ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 . Scopriamo qualcosa in più sull'atleta, tra vita privata, curiosità e carriera.

Elena Curtoni: biografia e vita privata

Nata a Morbegno il 3 febbraio del 1991, Elena Curtoni si appassiona allo sci sin da piccola, anche grazie alla sorella Irene, ex sciatrice alpina specialista nello slalom gigante. Elena è una sportiva nata e oltre allo sci ha praticato ginnastica artistica, arrampicata, tennis e basket. Sul suo profilo Instagram si possono vedere anche alcuni scatti dei suoi allenamenti, tra pesi esagerati quando fa gli squat ed esercizi a corpo libero con una fascia elastica. durante le trasferte. Grande attenzione per la dieta, anche se ogni tanto si lascia andare alla consumazione di qualche dolciume. Sposata con il velista professionista Nicolò Robello (dopo la storia con Matt Olsson), Elena ha trovato la sua metà in uno sportivo che pratica uno sport collegato a ciò che lei ama molto: il mare. Diplomata al Liceo Artistico, Elena Curtoni ha la passione per la pittura. Alta 173 centimetri, pesa 63 chili.