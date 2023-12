Brignone seconda nel gigante di Lienz. Vince Shiffrin

La prova delle altre azzurre

Ottima prova anche di Sofia Goggia, nella top ten con l'ottavo posto finale. Per quanto riguarda le altre italiane 17° posto per Roberta Melesi, 25° per Elisa Platino e Asja Zenere e 29° per Lara Della Mea. Nella classifica generale, comanda proprio Shiffrin davanti alla Brignone e alla slovacca Vlhova. A fine gara Sofia Goggia ha dichiarato: “Penso di aver disputato una buona prima manche ed una seconda solida. Mi manca ancora un po’ di continuità in gigante, ma la costanza di piazzamento nelle prime dieci è importante. Nel 2023 abbiamo regalato emozioni importanti, cercheremo di fare altrettanto anche nel 2024".

Le parole della Brignone

A fine gara, ai microfoni di Rai Sport, Federica Brignone, dopo il secondo posto raccolto nel gigante di Lienz, ha dichiarato: "Sono molto felice, sinceramente lo vedevo irraggiungibile soprattutto dopo le sensazioni della prima manche in cui un po' tutto non ha funzionato, non mi sono adattata bene e mi sono lasciata condizionare un po' troppo. Nella seconda mi sono detta 'voglio sentire gli sci', ho cercato di attaccare e di trovare ritmo nelle curve veloci. Non pensavo di finire sul podio e di recuperare così tanto anche da Shiffrin, sono felicissima". La sciatrice azzurra ha infine aggiunto: "Ho salvato una gara in cui sarei uscita, non so come ho fatto a rimanere dentro, sono contenta però voglio di nuovo fare alla grande due manche, oggi sarà di nuovo critica con me stessa. Il pettorale rosso di leader della classifica di gigante? Mi interessa averlo all'ultima gara, non a dicembre. E' una bella lotta, ci sono concorrenti molto agguerrite".