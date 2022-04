Russia avverte: "Pericolo Terza Guerra Mondiale"

Il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha affermato che non è escluso un conflitto mondiale : "I rischi di una guerra nucleare sono molto significativi", ha detto per poi aggiungere che "questo pericolo non deve essere sottovalutato, anche se ci sono molti pronti a gonfiare artificialmente questa minaccia". Intanto la guerra in Ucraina va avanti ormai da ben 62 giorni.

La minaccia di Mosca

Lavrov ha sottolineato che: "Non mi piacerebbe ora che questi rischi fossero artificilamente gonfiati", aggiungendo che sono in tanti a volerlo. Il politico ha messo tutti in guardia: "Il pericolo è grave, è reale, non può essere sottovalutato". Ha inoltre mosso delle accuse nei confronti della Nato: "Consegnando le armi all'Ucraina è entrata de facto in una guerra per procura con la Russia". Secondo il ministro del Governo di Putin, il conflitto ucraino si concluderà con un accordo, ma il contenuto dipenderà dalla situazione militare.