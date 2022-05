Corea del Nord: il messaggio di Kim Jong-un a Putin

Kim Jong-un, il leader della Corea del Nord, ha inviato un messaggio di congratulazioni al presidente russo, Vladimir Putin, in occasione dell'anniversario della vittoria dell'Unione sovietica sul nazismo. Kim ha elogiato la vittoria russa nella "grande guerra di giustizia per distruggere il fascismo" e ha espresso la speranza che i Paesi svilupperanno ulteriormente le loro "strategiche e tradizionali relazioni di amicizia".

"Salvaguardare la dignità del Paese"

Nel riferire la notizia, l'agenzia di stampa di Stato Korean Central News Agency (Kcna) non ha citato esplicitamente la guerra in Ucraina, ma ha sottolineato che Kim ha confermato "la ferma solidarietà" della Corea del Nord alla Russia nella sua campagna per "sradicare la minaccia politica e militare e il ricatto da parte delle forze ostili e per salvaguardare la dignità del Paese".