La Regina Elisabetta e l'inquietante profezia di Robert dei Cure

"La Regina Elisabetta morirà il 7 settembre", così nel 2012 parlava Robert Smith, il cantante dei Cure, in un'intervista all'Hurricane Festival in Germania. Il musicista non ha mai nascosto la sua antipatia per la famiglia reale inglese e il sogno di vedere una Repubblica in Inghilterra. All'indomani della morte della sovrana - avvenuta all'età di 96 anni giovedì 8 settembre - quella clip è diventata virale su Tik Tok e ha lasciato tutti senza parole. Nessun commento è però arrivato da parte di Smith.