Covid nel mondo: allarme in Francia, contagi in risalita

Torna l'incubo Covid in Francia . Dopo due mesi di calo c'è stata un'impennata dei contagi nell'ultima settimana. Come riporta Santé Publique France c'è stato un aumento del 33%. "Sta arrivando un'altra ondata, bisogna stare all'erta e fare appello alla responsabilità dei cittadini", ha detto il Ministro della Salute, François Braun , ai microfoni di BFM TV.

Allarme Covid in Francia

Attualmente si registrano in media 17.000 nuovi casi di Covid ogni giorno. Il tasso di incidenza continua ad aumentare ed è arrivato a 178,2 casi su 100.000 abitanti contro 173 di due giorni fa. Particolarmente alte le cifre dei contagi fra i bambini sotto i 10 anni. Se la variante in circolazione, BA5, risulta meno pericolosa delle precedenti, è molto contagiosa. Al momento ci sono 13.183 ricoverati in Francia, 725 in terapia intensiva.