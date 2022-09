L'Istituto superiore di sanità ha divulgato il report esteso settimanale dove si è evidenziato che il tasso di ricoveri in terapia intensiva relativo agli over 12, nel periodo che va dal 29 luglio al 28 agosto, per i non vaccinati da Covid, è pari a 3,1 ricoveri per 100.000 abitanti. Quasi quattro volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (dove si registrano 0,8 ricoveri per 100.000 abitanti).