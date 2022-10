Alena Seredova: "Mi sposo al Sud. Buffon? No alla famiglia allargata"

A Verissimo, in onda su Canale 5, Alena Seredova ha parlato dell'attuale situazione con l'ex marito Gigi Buffon: "Non ci frequentiamo. Non ci vedrai mai in una foto tutti insieme sotto all'albero di Natale. Non mi appartiene, non fa parte della mia natura. Ma questo non significa che non abbiamo un rapporto civile e sereno per i nostri figli". David Lee e Louis Thomas oggi hanno 14 e 12 anni. "Oggi ciò di cui sono orgogliosa è questa famiglia che io non chiamo allargata, ma soltanto famiglia. È splendida, funziona. Sono tutti sorridenti", ha aggiunto.

La proposta di matrimonio di Alessandro Nasi

Qualche mese fa Alena Seredova ha ricevuto la proposta di matrimonio dall'attuale compagno, il manager Alessandro Nasi dal quale due anni fa ha avuto la piccola Vivienne Charlotte. "Io non volevo sposarmi di nuovo ma Alessandro mi ha fatto cambiare idea - ha spiegato a Silvia Toffanin - Eravamo in albergo e stavamo per uscire per andare a una ripromessa di matrimonio di una coppia di amici, solo che non trovavo il telefono. Esco dal bagno e vedo Alessandro in ginocchio e gli dico ma cosa fai lì che ti stropicci i pantaloni, alzati e aiutami a cercare il telefono. Dopo un po' che lo cercavamo lui si è messo di nuovo in ginocchio e mi ha fatto credere che il tavolino si fosse rotto. Allora mi sono abbassata anche io e lui mi fa tu dovresti stare in piedi. E lì ho capito".

Quando si sposano Alena Seredova e Nasi

Alena Seredova ha annunciato che il matrimonio con Alessandro Nasi si celebrerà nel 2023: al momento non è stata ancora stabilita una data ufficiale. “Ci vogliamo divertire, alla nostra età il matrimonio è più simbolico. Voglio fare una festa che mi rimanga nel cuore, che mi lasci bellissimi ricordi. Ci sposeremo in Italia. A me piacerebbe al sud, dove è veramente caldo. Un weekend tra amici e familiari”, ha fatto sapere la soubrette che aveva invece sposato Gigi Buffon a Praga.