Silvio Berlusconi lascia l'ospedale dopo 45 giorni

Silvio Berlusconi sarà dimesso il 19 maggio dal San Raffaele di Milano , dover era stato ricoverato il 5 aprile scorso per curare una polmonite insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica . Il leader 86enne, da quanto si apprende da fonti del San Raffaele, dovrebbe lasciare il nosocomio meneghino in tarda mattinata.

L'ultimo bollettino medico

Sono trascorsi 45 giorni dal ricovero per il leader di Forza Italia, di cui 12 passati in terapia intensiva ed i restanti 33 nel reparto ordinario del Padiglione Q. Al suo fianco c'è sempre stata la partner Marta Fascina. L'ultimo bollettino diramato dal San Raffaele circa le condizioni di salute di Silvio Berlusconi risale al 3 maggio, quando i professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri parlavano di un "quadro clinico stabile e confortante". Nella giornata odierna non è previsto alcuna comunicazione ufficiale da parte dei medici che hanno preso in cura il politico.