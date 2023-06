Marta Fascina: chi è la compagna di Silvio Berlusconi

Marta Fascina è stata fino all'ultimo istante insieme a Silvio Berlusconi . La 'quasi moglie' dell'ex leader di Forza Italia, scomparso stamattina, non lo ha mai abbandonato. Lei lo ha accompagnato al San Raffaele quando l'ex premier ha accusato il malore dovuto alle complicazioni respiratorie nel mese di maggio e ancora una volta è stata al suo fianco durante l'ultimo ricovero. La loro relazione è stata ufficializzata nel 2020 e sono poche le informazioni che ha rilasciato in merito alla sua vita accanto all'ex presidente del Milan.

Silvio Berlusconi, chi è Marta Fascina

Nata a Melino di Porto Salvo, in Calabria, il 9 gennaio 1990, Marta Fascina si è laureata a Portici e della sua famiglia di origine non si sa quasi nulla. Arruolata nelle file di Forza Italia, sui suoi profili social ci sono solo contenuti interenti la sua attività politica. Nel 2013 pare abbia stretto amicizia con il chirurgo estetico Giacomo Urtis, per il quale avrebbe fatto da modella per un servizio da lui sponsorizzato. Successivamente Marta si è trasferita a Milano, dove ha iniziato a lavorare per il Milan, all'epoca di proprietà di Berlusconi. Nel 2015 la Fascina è entrata sempre più in contatto con Berlusconi, che ai tempi era fidanzato con Francesca Pascale. Dopo la fine della relazione tra Berlusconi e la Pascale, la Fascina è rimasta sempre al fianco del presidente, ma lontana dal gossip e dai media. Schiva e riservata, nemmeno nel 2020, quando la relazione con l'ex Premier è diventata pubblica, ha rilasciato commenti sulla sua persona.