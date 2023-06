Diretta Berlusconi: la morte, i commenti, gli aggiornamenti in tempo reale

Aggiorna

Addio a Silvio Berlusconi. Ricoverato da venerdì scorso al San Raffaele di Milano per accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo, il leader di Forza Italia non ce l'ha fatta: aveva 86 anni. In mattinata, il fratello Paolo e i figli erano accorsi in ospedale. Berlusconi, oltre ad essere stato quattro volte Presidente del Consiglio, è stato anche presidente del Milan per tantissimi anni. Dal 2018, era proprietario del Monza. Segui in tempo reale sul nostro sito tutti gli aggiornamenti di giornata.

12:26 Berlusconi, il ricordo commosso di Galliani: "Mi hai cambiato la vita" L'ad del Monza ha commemorato la scomparsa del presidente con un messaggio sui social 12:23 Berlusconi, l'omaggio del Real Madrid "Il Real Madrid, il suo presidente e il suo Consiglio di Amministrazione sono profondamente addolorati per la scomparsa di Silvio Berlusconi, leggendario presidente del Milan dal 1986 al 2017 e attuale presidente del Monza". Il cblu spagnolo esprime "le sue condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari, e ai tifosi del calcio italiano, in particolare quelli di Milan e Monza. Durante la sua presidenza, il Milan ha vissuto uno dei periodi di maggior successo della sua storia, vincendo 5 Coppe dei Campioni, 3 Mondiali per Club, 5 Supercoppe Europee, 8 Scudetti, 1 Coppa Italia e 7 Supercoppe Italiane. Silvio Berlusconi, morto all'età di 86 anni, è stato Presidente del Consiglio italiano dal 1994 al 1995, dal 2001 al 2006 e dal 2008 al 2011. Riposa in pace". 12:14 Addio a Silvio Berlusconi: dai successi col Milan al Monza in Serie A Un palmarès ricco di successi per l'ex presidente rossonero scomparso all'età di 86 anni

12:14 Berlusconi, nel calcio come lui nessuno mai: una vita sul tetto del mondo Indimenticabile presidente del Milan più grande di sempre, personaggio e dominatore assoluto nazionale e soprattutto internazionale: il racconto incredibile 12:11 Morte Berlusconi, il cordoglio del Milan "AC Milan profondamente addolorato piange la scomparsa dell'indimenticabile Silvio Berlusconi e si stringe con affetto alla famiglia, ai collaboratori e agli amici più cari. 'Domani sogneremo altri traguardi, inventeremo altre sfide, cercheremo altre vittorie. Che valgano a realizzare ciò che di buono, di forte, di vero c'è in noi, in tutti noi che abbiamo avuto questa avventura di intrecciare la nostra vita a un sogno che si chiama Milan'. Grazie Presidente, per sempre con Noi" si legge nel comunicato pubblicato dal Milan sul sito ufficiale. 11:57 Berlusconi, i messaggi di cordoglio del mondo dello sport Da Ancelotti al Napoli, fino a Locatelli: tanti i ricordi social dopo la morte del Presidente del Monza

11:55 Morte Berlusconi, le parole di Roberto Mancini La morte di Silvio Berlusconi "è un grande dispiacere, credo lo sia per tutti quanti perché per lo sport è stato un uomo straordinario, per la politica anche, quindi oggi è un giorno molto triste". Lo ha detto il ct della Nazionale Roberto Mancini ricordando la figura di Silvio Berlusconi, deceduto oggi a 86 anni. "Ricordi calcistici di Silvio Berlusconi? Ce ne sono tanti - ha aggiunto Mancini - Ricordo soprattutto un derby che noi vincemmo, lui entrò negli spogliatoi per farci i complimenti perché era anche molto sportivo. Tutta la mia carriera è quasi legata a Berlusconi presidente del Milan, di conseguenza è chiaramente un giorno difficile e triste. E' un uomo che ha rappresentato tanto per l'Italia".

11:53 Berlusconi-Milan, da Gullit a Shevchenko: tutti gli acquisti storici La lista dei colpi più clamorosi portati a San Siro dall'ex presidente, alla guida del club rossonero per più di trent'anni: promesse diventate star, campioni già sbocciati e futuri Palloni d'Oro

11:48 Morte Berlusconi, le prime pagine in tutto il mondo FOTO Le reazioni delle testate internazionali alla notizia della scomparsa dell'ex presidente del Milan.

11:47 Berlusconi, il saluto del Monza "Un vuoto che non potrà mai essere colmato, per sempre con noi. Grazie di tutto Presidente". Così Adriano Galliani e tutto l'AC Monza piangono la scomparsa di Berlusconi. Il legame tra Berlusconi e Galliani è di lunghissima data e risale a quando il Cavaliere decise di acquistare il Milan e affidare proprio al suo fido collaboratore la gestione sportiva. Galliani è stato infatti per oltre 30 anni l'ammininistratore delegato del club rossonero, ruolo che ricopre ora anche al Monza dopo l'acquisto da parte di Berlusconi. 11:45 Silvio Berlusconi, i figli: Marina, Piersilvio, Barbara, Luigi e Eleonora Cosa fanno gli eredi dell'impero lasciato dal Cavaliere, da Mediaset a Mediolanum e Fininvest.

