Berlusconi, Moggi: “Perdita incredibile, mi voleva con lui al Milan”

"È una perdita incredibile per l'Italia, ha fatto il bene sia dal lato politico che sportivo. La sua sarà una mancanza molto grave". Così Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, ricorda a LaPresse Silvio Berlusconi scomparso oggi all'età di 86 anni. "Ho avuto il piacere di essere richiesto da lui. Mi invitò a Palazzo Grazioli e non sapevo che mi volesse portare al Milan. Fu un colloquio cordiale di un paio di ore per parlare di come gestire la squadra", ha aggiunto.