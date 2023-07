Wanda Nara, parla Zaira: "Come sta mia sorella e quale sarà il mio ruolo"

Dopo le voci dall’Argentina sulla sospetta leucemia che avrebbe colpito Wanda Nara , la showgirl ha scelto di raccontare come sta e come sono andate davvero le cose.

La moglie di Icardi ha postato una sua foto, accompagnata da un lungo messaggio: ha raccontato del ricovero in ospedale, specificando di aver fatto diversi controlli medici e di essere in attesa di risultati. Risultati che però verranno tenuti privati per tutelare i figli.

Zaira, il messaggio per Wanda Nara

Dopo l’arrivo in Argentina dell’ex marito Maxi Lopez, anche la sorella Zaira, dopo una breve vacanza a Ibiza, ha deciso di rientrare in patria per stare accanto alla sorella in questo momento difficile. La sorellina di Wanda, che non è intervenuto nei giorni scorsi, ha messo un post tra le sue storie, citando una frase che sembra proprio essere riferita allo stato di salute della moglie di Icardi. "Dimentica le paure e abbraccia con desiderio, ti assicuro che ci sono abbracci che guariscono anche l'anima “- recita il post.

Zaira, appena atterrata in Argentina, è stata intercettata da alcuni media locali che le hanno chiesto di rilasciare dichiarazioni in merito alla salute di Wanda: “Wanda sta bene”. E ha poi aggiunto: “ Interpreterò il ruolo che mia sorella vuole che interpreti.

Wanda Nara, la prima foto dopo il ricovero