Chiara Ferragni-Balocco, diffusa una nuova nota: cosa dice sul caso pandoro

Chiara Ferragni è pronta a parlare con la magistratura per la vicenda legata al caso pandoro Balocco . Tramite una nota diffusa dai suoi avvocati, l'influencer ha annunciato di essere pronta a parlare, precisando però che risponderà "esclusivamente ai magistrati". Nella nota si legge quanto segue : "In seguito a continue sollecitazioni ricevute da vari organi di informazione Chiara Ferragni, anche in qualità di amministratore delegato di Tbs Crew Srl e di Fenice Srl ribadisce che risponderà esclusivamente alle autorità competenti a cui conferma la propria fiducia ed è a loro disposizione per chiarire quanto accaduto ".

Caso Balocco-Ferragni, quando Chiara verrà ascoltata dai giudici

Parole che arrivano dopo l'ultimo comunicato della Ferragni risalente all'8 gennaio scorso, quando è arrivata la notizia della sua inscrizione nel registro degli indagati per truffa aggravata, dopo la multa milionaria decisa dall'Antitrust. In quell'occasione Chiara aveva ribadito la sua assoluta serenità, dichiarando di aver sempre agito in buona fede e sottolineando altresì la piena fiducia nella magistratura. Nel mirimo degli inquirenti è finito il caso del pandoro Christmas pink Balocco-Ferragni messo in commercio a Natale del 2022, la cui vendita era legata a una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino.

Ma in realtà il pandoro è stato venduto a tre volte il costo medio del dolce, con annessa spiegazione sul fatto che parte del ricavato sarebbe andato in beneficenza. Invece le cose non sono andate così poiché molto tempo prima c'è stat auna donazione di 50 mila euro. Indagata per truffa, oltre alla Ferragni anche Alessandra Balocco, presidente dell'azienda dolciaria che ha la sedie in Piemonte e per questo motivo sono stati aperti due fascicoli, uno dalla procura di Milano e uno a Cuneo.

Nella giornata odierna saranno ascoltati i vari testimoni, mentre la Ferragni potrebbe essere sentita solo una volta terminati gli altri interrogatori delle n persone informate sui fatti.