Ristorante Famiglia Rana, nuovo capitolo: Francesco Sodano a Vallese di Oppeano

Il Menù

I menù degustazione che uniscono il passato professionale e personale dello chef Sodano al presente del luogo e all’incontro con la Famiglia Rana, sono tre, in un’alternanza di piatti che, da un lato guardano alla forte componente partenopea dello chef, dall’altro coinvolgono in maniera importante il territorio in cui si opera, comprendendo non solo materie prime e fornitori, ma anche cultura locale. La ricerca e l’utilizzo di nuove tecnologie sono alla base della filosofia dello chef. Il menu principale è “Ricomincio da tre”, naturalmente ispirato al film di Massimo Troisi (12 portate divise in 6 atti e che sottolinea tappe fondamentali della vita dello chef) e che comprende: il Porro tra fumo e cenere, ma anche nuove creazioni ispirate alle materie prime locali, come nel caso del Risone allo stoccafisso di storione, così come piatti strettamente legati alle sue origini. Un esempio su tutti è il dessert Passeggiata a Napoli, vero omaggio alla cultura e ai simboli iconici della città.