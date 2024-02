"Dani Alves, giovedì potrebbe arrivare la sentenza": cosa rischia

Dani Alves a processo: le ultime indiscrezioni

La presunta convocazione di Alves ha sorpreso in tanti. I motivi che avrebbero portato i giudici a tale decisione potrebbero essere ricondotti a due cause principali: la prima contemplerebbe l'ipotesi che il tribunale informi Dani Alves della sua decisione sulla richiesta avanzata dal suo avvocato, Inés Guardiola, durante il processo, incentrato sulla libertà provvisoria fino a quando non sarà nota la sentenza. Richiesta che è stata negata più volte in precedenza a causa dell'alto rischio di fuga in Brasile dell'atleta; la seconda riguarderebbe invece il fatto che giovedì l'ex calciatore potrebbe conoscere la sentenza dopo essere stato accusato di violenza sessuale. In ogni caso, per questo giovedì, pare che il tribunale abbia convocato tutte le parti coinvolte nel processo, compreso l'avvocato dell'accusa, Ester García; quello della difesa, Inés Guardiola; il pubblico ministero, Elisabet Jiménez; oltre naturalmente ad Alves.