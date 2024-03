Dani Alves, il retroscena sul milione di euro: "Non ha pagato, ecco come"

Dani Alves è riuscito a pagare la cauzione di un milione di euro che gli era stato richiesto dal Tribunale Provinciale di Barcellona per poter lasciare il carcere di Brians 2. È confermato che l'ex calciatore ha raggiunto la somma richiesta per ottenere la libertà provvisoria. La domanda che in tanti si stanno ponendo in queste ore è come ha fatto l'ex calciatore a raggiungere l'ingente cifra?

Dani Alves e la cauzione da un milione di euro

Nelle scorse settimane i rumors hanno ipotizzato che a pagare tale cifra potesse essere il padre di Neymar jr, come fatto qualche mese fa con i 150.000 euro di risarcimento che il tribunale ha chiesto al brasiliano. Ma la notizia è stata seccamente smentita dal padre del giocatore brasiliano: "Come tutti sanno, all'inizio ho aiutato Dani Alves, senza alcun legame con alcuna causa. In questo secondo momento, in una situazione diversa dalla precedente, in cui i tribunali spagnoli si sono già pronunciati a favore della condanna, c'è una speculazione e un tentativo di associare il mio nome e quello di mio figlio a una questione che oggi non ci corrisponde più. Spero che Daniel trovi con la sua famiglia tutte le risposte che cerca. Per noi, per la mia famiglia, la questione è finita". Montse Suárez ha parlato di come Daniel sarebbe riuscito a pagare la cauzione di un milione di euro: "Può essere in contanti, ma non hai pensato alla villa che ha questa persona che vale 5 milioni di euro, perché questa legge consente anche, in assenza di denaro, di dare in pegno una casa di tua proprietà". Lorena Vázquez ha chiesto: "Ma, allora, c'è voluto molto tempo per presentare la proprietà". L'avvocato ha risposto che "la proprietà e la valutazione dell'immobile richiedono 2-3 giorni. La valutazione deve essere più del doppio dell'importo del deposito, con spese ridotte".