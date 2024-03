Dani Alves, insulti e 'rischio fuga'. Ira Felipe Melo su lui e Robinho: "L'avessero fatto a mia figlia..."

Felipe Melo duro contro Dani Alves e Robinho

Al giocatore è stata chiesta una opinione generale e quali ripercussioni avranno negli ambienti calcistici le condanne di Daniel Alves e Robinho: "Ho una figlia di 15 anni. Se l'avessero fatto con mia figlia, non credo che sarei qui a rilasciarvi questa intervista. Penso che gli esseri umani debbano essere rispettati, le donne debbano essere rispettate, gli uomini debbano essere rispettati". Il 40enne ha ricordato di essere cresciuto nella squadra brasiliana con Daniel Alves. Sono andati insieme ai Mondiali in Sud Africa nel 2010, nel club che aveva tra i suoi punti di forza anche Robinho. E sulle recenti vicende che hanno travolto quest'ultimo ha commentato: "La notizia arriva come una bomba, ma devono pagare per quello che hanno fatto. Se verranno condannati, dovranno pagare per quello che hanno fatto. E lascia che serva da lezione agli altri affinché non lo facciano. Devi pagare, e dopo aver scontato la tua pena, devi essere reinserito nella società".

Felipe Melo contro l'uscita dal carcere di Dani Alves

Interrogato sulle forme di risocializzazione, Felipe ha risposto che Daniel Alves e Robinho non potranno intraprendere una carriera nel calcio. L'esterno è stato condannato a quattro anni e mezzo di carcere per lo stupro di una donna in una discoteca di Barcellona, nel dicembre 2022. "Il calcio non gli permetterà più di giocare, ma vabbè... Non possono nemmeno chiudergli le porte, perché hanno pagato. Secondo la legge degli uomini fu pagato. Devi pagare. Penso addirittura che sia troppo poco (il tempo scontato). Daniel Alves è già stato rilasciato dal carcere. Non credo che sia così per chi ha fatto questo a una donna. Immaginate il sentimento della ragazza, che è la figlia dei suoi genitori. Dal momento in cui il ragazzo viene condannato, è finita. Non c'è modo di mettere la mano sulla testa di qualcuno. Abbiamo il dovere di educare i nostri figli, e anche questa è una grande questione educativa. Educare i nostri figli e le nostre figlie affinché ciò non accada", ha aggiunto Felipe Melo.