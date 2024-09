Schillaci, la moglie Barbara Lombardo in tv: "Un galantuomo, l'amore della mia vita"

Totò Schillaci, il ricordo della moglie Barbara e le parole del figlio Mattia

Barbara ha poi proseguito dicendo di Totò Schillaci: "Un uomo buono che ha lasciato veramente tanto amore, ed è quello che si vede dall'affetto delle persone. Per tre anni e mezzo abbiamo lottato contro questa malattia. Diciamo che lui l'aveva superata, avevano detto che era guarito e quando è arrivata la proposta di fare un programma televisivo abbiamo deciso di riprenderci la nostra vita in mano, ma dopo il rientro dalla trasmissione abbiamo fatto nuovamente degli accertamenti. Le metastasi avevano preso la parte cervicale, è stato sottoposto a chemioterapie, radioterapie, è stato veramente massacrato però lui ha lottato veramente, è stato un guerriero. Lui voleva vivere per me, per i suoi figli e fino all'ultimo ce l'ha dimostrato". "Papà lascia un dolore tremendo", ha commentato il figlio di Schillaci, Mattia, per poi aggiungere: "era un punto di riferimento per tutti e non ci sono parole. La sua storia la conosciamo tutti: una persona che dal nulla è diventato quello che è diventato. Speriamo che almeno questo rimanga come esempio per tutti i ragazzi che ci credono. Cosa direbbe papà? A volte era molto riservato, ma è giusto che tutte le persone che sono qui lo vogliano salutare".