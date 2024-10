Maurizio Schillaci, il cugino di Totò ricoverato d'urgenza: cos'è successo

Maurizio Schillaci , cugino di Totò Schillaci ed ex calciatore di Lazio e Palermo , recentemente è stato nuovamente ricoverato d'urgenza dopo alcuni esami clinici . L'ex giocatore, che da anni vive per strada senza una dimora fissa , sta affrontando un periodo di grande difficoltà. Proprio nel periodo della scomparsa del più noto parente, avvenuta lo scorso 20 settembre, a Maurizio è stata diagnosticata la tubercolosi . Le sue condizioni destano preoccupazione, poiché, nonostante sia sotto osservazione e stia seguendo una terapia antibiotica, la febbre persistente non accenna a diminuire.

Maurizio Schillaci, nuovo ricovero per l'ex Lazio

C'era anche Maurizio ai funerali di Totò Schillaci per dargli l'ultimo saluto. Nonostante le difficoltà e la sua vita di stenti, non poteva mancare a un momento così significativo, anche se ha scelto di restare in disparte. Di recente l'ex calciatore si era sottoposto ad alcuni esami a causa di malori persistenti, conseguenza di anni passati senza una dimora stabile e in condizioni di malnutrizione. Purtroppo, poco dopo il dolore per la perdita del cugino, è stato ricoverato d'urgenza nel reparto di terapia intensiva presso l'Ospedale Civico di Palermo per cercare di arginare la malattia, ma il suo corpo starebbe faticando a rispondere positivamente. Sebbene i medici abbiano registrato un lieve miglioramento, incluso un aumento di peso di circa 6 chili, la febbre non accenna a scendere, e la prognosi rimane riservata.