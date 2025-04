Il nuovo Papa, la top 10 dei cardinali favoriti: chi sono e perché possono trionfare nel Conclave

Ampiamente riconosciuto come uno dei massimi esperti della Chiesa in diritto canonico, Raymond Burke è anche conosciuto in tutto il mondo per il suo lavoro apostolico internazionale, incluso il suo sostegno alle cause pro-life, alla liturgia tradizionale, alla sua devozione alla Santa Eucaristia, alla Beata Vergine Maria e al Sacro Cuore. Coloro che hanno una solida formazione vedono in lui un vescovo affidabile, capace di risolvere le questioni di fede, siano esse dottrinali o canoniche. E nonostante gli siano stati tolti quasi tutti i ruoli ecclesiastici, ad eccezione di quello di vescovo e cardinale, molti lo cercano quando visitano Roma. Un segno, secondo alcuni, sia della sua santità personale che del sensus fidelium in azione. Trova il tempo per vedere i visitatori, se è disponibile, e impartisce liberamente i suoi consigli. Sempre disposto a promuovere il bene delle anime e della società, ha dato il suo nome a molti gruppi cattolici, associazioni, istituti educativi e progetti che lavorano in tal senso. Recentemente ha fatto uso dei media digitali per promuovere il suo ufficio di insegnamento.