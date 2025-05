Chi è il nuovo Papa Leone XIV: la storia dell'ex tennista Prevost

Tra la passione per il tennis e le ombre del passato

Fuori dai Palazzi vaticani, padre Bob (come lo chiamano ancora affettuosamente amici e confratelli) ha sempre coltivato una grande passione per il tennis. Da giovane era noto per il suo rovescio potente, che faceva spesso la differenza nei tornei locali. Oggi, gli impegni ecclesiastici non gli lasciano spazio per tornare in campo, ma si definisce ancora con orgoglio “un tennista dilettante”. Un dettaglio che restituisce un'immagine più umana del nuovo Pontefice: misurato nei modi, ma pronto a rispondere con precisione e tenacia. Tuttavia, sull’ascesa di Prevost (Leone XIV) non mancano le ombre. Negli ultimi anni sono emerse alcune accuse gravi legate alla gestione dei casi di abusi sessuali durante il suo ministero episcopale.