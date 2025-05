Mihajlovic, il dolore e l'amore della figlia Viktorija per Sinisa: il gesto social

Mihajlovic, il gesto social di Viktorija

"Decido di pubblicare questi messaggi per due motivi: il primo, è far sì che mio padre non venga mai dimenticato e il secondo, ma non meno importante, è provare a farvi sentire meno soli. Solo se le vivi, le puoi capire certe cose", ha scritto la figlia di Sinisa. Poi ha proseguito: "Grazie a Dio aggiungerei. Tante volte mi sono sentita sola, non capita, vuota. Mi isolavo, pensavo che tanto nessuno avrebbe capito, che un dolore così grande non puoi spiegarlo e che quindi, era inutile parlarne". Ed ancora: "Avevo i miei fratelli, mia mamma, che sono stati il dono più prezioso in un cammino così lungo e straziante. Ma so, che non tutti, hanno questa fortuna. E allora, sono qui. Nel mio piccolo, piccolissimo modo, cercherò di farvi sentire meno soli, compresi. Perché anche voi, le vostre storie, le vostre persone… meritate di non essere mai dimenticate". Concludendo: "Grazie R. per avermi mandato questi bellissimi ricordi, per esserci sempre stata. Grazie a tutti i medici, a tutti gli infermieri che hanno fatto anche solo una minima cosa per lui, anche un semplice “ciao sini, come stai oggi?” Vi ho già ringraziato in passato e ogni volta che ne ho avuta l’occasione, ma non sarà mai abbastanza".

Il contenuto dei messaggi inediti

"Sto facendo la notte in ospedale e spero che non ti dia troppo fastidio, ma te li racconto sperando che possano farti sorridere", ha scritto l'infermiera. Poi parlando del carattere schietto e forte di Sinisa, ha proseguito: "Mi ricordo di come aveva un modo particolare di dire le cose, diretto, sincero e senza timore". Ed ancora: "Con me è sempre stato gentile, mai una parola fuori posto, un istinto paterno forse, mi chiedeva se ero stanca, se avevo mangiato, se ero tornata in autobus...". "Ricordo quella volta in cui eravate arrivati in Sardegna e lui era al telefono con te, ti chiamava spesso Amore e tu gli dicesti "ho aperto il cassetto del bagno di Virgi ed è saltata fuori una rana". "Mi ricordo di una chiamata di Nikolas e gli chiedeva dei voti a scuola, di una con Virginia e Violante, in cui lui le parlava, mi ha detto di come la viziava perché "ai nipoti bisogna far fare ciò che non hai potuto far fare ai figli per insegnarli bene", si legge nel post...