Malagò si scalda per la Figc: "Stiamo preparando le carte". Poi la frecciata a Binaghi

"Come avete visto non ho piacere, non ho interesse di commentare le frasi di Binaghi. Devo dire come denominatore comune, da presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi, che qualcuno aveva segnalato che c'erano dei prezzi particolarmente elevati durante alcune competizioni. Noi abbiamo fatto uno studio, parlo per Milano-Cortina, noi eravamo a posto con la coscienza". A dirlo è Giovanni Malagò, intervenuto all'evento 'Race for the cure', tenutosi domenica 10 maggio a Roma al fine di sostenere la ricerca sul tumore. Il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 e membro del Cio, nonché probabile candidato alla presidenza Figc, ha anzitutto risposto su quanto dichiarato dal presidente della Fitp Angelo Binaghi a proposito della strategia dei prezzi alti attuata per gli Internazionali d'Italia al fine di "selezionare il pubblico". Queste le parole di Malagò: "Io non lo so se questo discorso riguarda anche il tennis, ma certo le parole di Binaghi si commentano da sole, ma magari non lo so, non dico altro". E ancora, l'ex presidente del Coni ha risposto sull'ipotesi di una candidatura a numero 1 della Figc: "Stiamo completando dei ragionamenti anche sul programma. Ho avuto un mio criterio dall'inizio di rispetto nei confronti delle componenti. Mi auguro che ci possa essere qualche considerazione da parte di qualche componente prima della data del 13 maggio, però stiamo andando avanti con le carte, preparando tutta la parte formale e burocratica, che è abbastanza stupefacente. Se mi candido? Ho detto che ci stiamo preparando, uno si fa trovare pronto".