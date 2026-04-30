Elezioni Figc, Malagò stacca Abete: arrivano i calciatori e gli allenatori, ora cambia tutto!

Il sorpasso è servito e adesso assume anche un peso politico sempre più definito. A meno di due mesi dall’assemblea elettiva del 22 giugno, Giovanni Malagò ha superato Giancarlo Abete nella corsa alla presidenza della Federcalcio per il post Gravina , consolidando un vantaggio che, almeno sulla carta, appare significativo. Un’accelerazione maturata nelle ultime settimane, alla vigilia della scadenza del 13 maggio per la presentazione delle candidature, e rafforzata da un’inedita convergenza tra diverse anime del sistema calcio.

L’endorsement di calciatori e allenatori

"A poco meno di due mesi dall'Assemblea elettiva federale del 22 giugno e ormai in vista dell'ultimo giorno per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della Figc, calciatori e allenatori hanno maturato un orientamento condiviso individuando in Giovanni Malagò la persona in grado di rispondere alle tante sfide del presente e soprattutto del futuro" - queste le dichiarazioni all'Ansa del sindacato dei giocatori (Aic) e quello dei tecnici (Aiac).

"Nel corso degli incontri e dei confronti delle ultime settimane - fanno sapere i due sindacati -, sono emerse importanti convergenze sui principali punti programmatici quali il Club Italia, la sostenibilità e le riforme, il progetto tecnico-sportivo e il calcio femminile; una visione di politica sportiva che, partendo dall'impulso iniziale delle squadre della Lega di Serie A che lo hanno indicato, offre garanzie in questa delicata e importante stagione federale, nella quale ragionare di sistema è la sola strada da percorrere. Aic e Aiac auspicano che Malagò - concludono - sciolga positivamente le sue ultime riserve e sono pronte a ulteriori interlocuzioni che consentano la messa a punto di un programma comune di rilancio della Figc e di tutto il sistema calcistico italiano".

Le parole di Malagò

A seguito dell'appoggio ricevuto da Aic e Aiac, arrivano le prime parole di Malagò all'Ansa: "Accolgo con grande soddisfazione la posizione di calciatori e allenatori. Lì ringrazio per la loro fiducia che mi responsabilizza ulteriormente nel fare delle valutazioni per la candidatura, per la quale ritengo di sciogliere le riserve entro fine della prossima settimana per rispetto anche degli incontri fissati con le assemblee di Serie B e C".