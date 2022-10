Ballando con le Stelle terza puntata, Biagiarelli esplode: "basta Selvaggia". L'eliminato e la classifica

Sabato 22 ottobre è andata in onda in prima serata su Rai 1 la terza puntata di Ballando con le Stelle , condotto da Milly Carlucci. Nel corso del nuovo appuntamento non sono mancate nuove polemiche, ma anche tante emozioni e divertimento. Iva Zanicchi ha fatto ridere tutti con una barzelletta irriverente sugli uccelli.

Lorenzo Biagiarelli si sfoga, Banfi emoziona

Tra i momenti topici della terza puntata di Ballando con le Stelle c'è stato anche lo sfodo del cuoco Lorenzo Biagiarelli, stanco di essere continuamente giudicato per la sua relazione con Selvaggia Lucarelli. Il rifiuto di andare a prendere un caffé con la Kuzmina per migliorare il feeling tra ballerino e maestra, ha poi infiammato le polemiche in studio e non solo. Tra le critiche ricevute anche quella di Sara Di Vaira, che ha detto: "Tu vuoi essere trattato come gli altri ma anche tu devi trattare la tua balerina come gli altri. In questa clip ho sentito 'io, io io, è colpa di Anastasia'. Ballndo non è fatto di 'io', è fatto di noi". Lucarelli ha commentato: "Lorenzo è arrivato qua per evidenti ragioni, è il mio fidanzato ed è divertente la dinamica che si crea. Lui balla e vuole essere giudicato per quello". Rosanna Banfi ha regalato invece uno dei momenti più emozionanti ricordando il momento in cui ha scoperto di avere un cancro. Un ricordo che ha suscitato la commozione di tanti in studio, anche di Carolyn Smith, con cui c'è stato un abbraccio intenso e bellissimo. La giurata di Ballando, infatti, da tempo, sta combattendo la sua lotta contro un tumore.

Ballando con le Stelle: classifica, eliminato, tesoretto

Nessun eliminato al terzo appuntamento del dancing show, per precisa volontà di Milly Carlucci che, in seguito all’infortunio di Luisella Costamagna e i problemi di altri concorrenti, ha preferito prolungare la gara. Tre coppie partiranno la prossima settimana con un bonus di dieci punti. Si tratta di Rosanna Banfi e Simone Casula, Gabriel Garko e Giada Lini, Ema Stokholma e Angelo Madonia. La classifica tecnica vede in vetta Rosanna Banfi e Simone Casula, a seguire Enrico Montesano e Alessandra Tripoli, Gabriel Garko e Giada Lini, Alessandro Egger e Tove Villfor. Ed ancora: Iva Zanicchi e Samuel Peron, Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Ema Stokholma e Angelo Madonia. A cui si aggiungono: Paola Barale e Roly Maden, Dario Cassini e Lucrezia Lando, Giampiero Mughini e Veera Kinnunen, Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Il tesoretto di Alberto Matano (48 punti) è andato a Paola Barale, mentre Rossella Erra ha deciso di dare la metà del punteggio a Dario Cassini.