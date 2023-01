Costamagna-Lucarelli, lo scontro continua in tv: il retroscena a Ballando con le Stelle

Luisella Costamagna zittisce Selvaggia Lucarelli

Nel corso dell'intervista, la vincitrice di Ballando con le Stelle ha lanciato qualche frecciatina a Selvaggia Lucarelli (che in questi giorni si trova in viaggio in Nepal insieme al compagno Lorenzo Biagiarelli). Serena Bortone ha richiamato all'attenzione un momento della finalissima del dancing show, quando la concorrente si è tappata le orecchie pur di non sentire le polemiche create dalla Lucarelli. Sul punto la stessa ha dichiarato alla Bortone: "Io sono andata a Ballando per ballare, non per fare polemica". Ed ancora: "Mi sono tappata le orecchie perché da mezz'ora si parlava di me e del fatto che non dovevo stare in finale. Ho proposto anche a Pasquale di ballare qualcosa. Meglio non sentire". Poi ha chiosato dicendo: che è lei a scegliere con chi fare polemica.