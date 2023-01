Ballando con le Stelle, scontro Lucarelli-Costamagna: interviene Milly Carlucci

Milly Carlucci su Selvaggia Lucarelli

Ai microfoni di Nuovo Tv la conduttrice Rai ha spiegato: "Il fatto che nascano discussioni all’interno della giuria dimostra soltanto quanto tutti e cinque i giurati siano liberi di esprimere il loro pensiero senza filtri. Avete notato che non hanno l’auricolare come in tanti altri talent? Nessuno può pilotarli. Li abbiamo voluti tutti e cinque per la loro forte personalità e perché dicano sempre quello che realmente pensano. Selvaggia ha contestato la giustizia del sistema di ripescaggio, che ha consentito a Luisella Costamagna di tornare in pista e addirittura di vincere la finale. Ecco, è la sua opinione e la rispetto. Quello è il suo pensiero e va bene così. Rispetto tutti i giurati e le loro opinioni".