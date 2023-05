Wanda Nara, Kennys Palacios a Bailando 2023: l'annuncio social

Wanda Nara: Kennys Palacios a Bailando

A confermare lo scoop di Wanda Nara è stato direttamente Kenny Palacios, che stava truccando in quel momento la Nara. Il truccatore ha quindi aggiunto che vuole partecipare come donna, dal momento che non si considera in grado di sollevare alcun ballerino. Facendo poi un po' di ironia sulla notizia, la showgirl ha detto al suo amico che se vuole partecipare, deve vincere e ha chiesto a tutti i suoi follower di iniziare a votare per lui. Uno scambio di battute scherzose tra i due fraterni amici che ha però infiammato i fan.