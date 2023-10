Ballando con le Stelle, il retroscena su Lino Banfi e le frecciate di Lucarelli

Milly Carlucci è stata ospite dell'ultima puntata di Domenica I n, andata in onda il 15 ottobre su Rai 1. La celebre conduttrice è stata accompagnata dalla giuria di Ballando con le Stelle ( Guillermo Mariotto , Carolyn Smith , Ivan Zazzaron i, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli ), il dancing show che prenderà il via sabato 21 ottobre in prima serata sulla rete ammiraglia della tv di Stato.

Lino Banfi a Ballando con le Stelle: il retroscena di Mara Venier

Tra buoni propositi, chiarimenti (o improbabili pentimenti) e qualche frecciatina, durante l'allegra reunion sono emersi anche dei retroscena inediti, come quello riguardante Lino Banfi. Il popolare attore comico ha deciso di scendere in pista nonostante i suoi 87 anni. Mara Venier ha svelato: "Sono andata una sera a cena con Lino, alla fine della cena, dopo aver bevuto abbastanza credo di averlo convinto. Il mio contributo penso sia del 70%". La reazione della Lucarelli non si è fatta attendere: "Mara non si può dire così, non si fa, non si convince uno facendolo bere"...