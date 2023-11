Wanda Nara innamorata di Milly Carlucci, la rivelazione: "È incredibile"

Wanda Nara incantata da Milly Carlucci: il motivo

In una Instagram story condivisa nelle scorse ore, la Nara ha rivelato: "Parliamo della professionalità di Milly Carlucci!", quindi ha aggiunto: "Io sono innamorata della sua professionalità: una conduttrice come lei non l'ho mai conosciuta". Ed ancora: "Incredibile come stia su ogni dettaglio". Parole a commento di uno scatto delle prove dell'esibizione che si appresteranno a fare Wanda Nara e Pasquale La Rocca sabato prossimo. La showgirl argentina è inarrestabile. Nei prossimi giorni è in uscita il suo primo brano musicale, Bad Bitch, di cui è stata già data una breve anticipazione sui social.