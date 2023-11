Selvaggia Lucarelli attacca Teo Mammucari sui social: la reazione

Selvaggia Lucarelli: l'attacco social a Teo Mammucari

Intervistato a Domenica In, Mammucari ha lamentato di essere stanco dei continui attacchi e critiche provenienti non solo dalla giuria di Ballando con le Stelle. Una situazione che pesa e condizionerebbe in negativo anche la sua verve e comicità. Selvaggia Lucarelli, sui social, ha poi riportato un pezzo dell'intervista di Teo Mammucari nel programma di Mara Venier aggiungendo: "E infine il capolavoro di eleganza: mentre sei a Ballando con le Stelle, trattato come un re, dire che rimpiangi lo spirito di Tu Si Que Vales, il competitor di Ballando. In tutto questo la cosa comica è che lui è l’unico che ha litigato a Ballando quest’anno". Parole che hanno suscitato la reazione del comico che, stavolta, ha preferito non commentare, piuttosto bloccare la giornalista sui social, così come rivelato dalla stessa su Instagram.