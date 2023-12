Ballando con le Stelle: Wanda hot, Ventura in lacrime, fuga De Martino

L'ottava puntata di Ballando con le stelle , andata in onda sabato 9 dicembre in prima serata su Rai 1, è stata all'insegna delle emozioni, tra siparietti hot (come quello regalato da Wanda Nara e Pasquale La Rocca) e romantiche ed indimenticabili proposte di matrimonio ( Giovanni Terzi ha chiesto in diretta tv la mano di Simona Ventura ).

Wanda Nara hot in stile Catwoman: la leccata a Pasquale La Rocca

La moglie del calciatore del Galatasaray Mauro Icardi nella consueta videoclip, preliminare alla performance in pista, ha raccontato di quanto sia forte e determinata a difendere la sua famiglia dagli attacchi che vengono dall'esterno. "Mi sento Catwoman quando qualcuno attacca la mia famiglia", ha raccontato Wanda Nara. Poi ha aggiunto: "Se mi vuoi conoscere veramente, tocca qualcuno della mia famiglia e vedrai uscire la mia versione peggiore". In versione Catwoman e Batman, Wanda e Pasquale La Rocca hanno entusiasmato tutti. La concorrente si è talmente immedesimata nel ruolo, che ha concluso l'esibizione leccando la guancia del suo partner di ballo. Mentre Fabio Canino ha commentato la performance come: "Numero fetish", l'imprenditrice si è giustificata dicendo: "La leccata me l'ha messa il mio maestro, mi ha detto ‘mi devi leccare alla fine' e io l'ho fatto". Zazzaroni ha tenuto a precisare: "Credo che lei sia la più bella Catwoman vista negli ultimi 16 anni. Avete già fatto questa rumba, la differenza è la leccata. Non c'è malizia, Catwoman deve leccare". Mentre Mariotto: "Quando lui è apparso sembrava la morte nera, come gli sta bene quella tutina… Io non conoscevo Wanda Nara, zero. Ti porti dietro una chiacchiera enorme, sei arrivata qui che pensavo fossi spocchiosa, invece essendo succube di quella specie di maniaco, ti sei resa simpatica. Sei la succube simpatica di un maniaco"...