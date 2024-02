Ema Stokholma, rivelazioni sulla rottura con Madonia: "Non voglio più..."

La reazione di Ema

"Sono in realtà sono una testa calda, e queste cose le ho sempre combattute. Non va bene come mi vesto? Esco con i pantaloncini ancora più corti. Il rossetto no? Lo metto anche sui denti. Non sta bene dire le parolacce? Ne dico dieci apposta. Insomma, un grandissimo vaffa a queste imposizioni. È difficile mettermi i piedi in testa", ha raccontato la Stokholma. Poi ha replicato alla domanda se queste possano essere definite dinamiche tossiche: "Non so se definirle così, ma di certo la società ha dei codici che in amore non vanno rispettati. Io mi sono sentita di dividere tutta la mia vita, e l'ho fatto con tutta me stessa perché c'erano anche figli di mezzo. Però dopo un po' mi mancavano le energie e lo spazio per essere me stessa e mi sentivo sempre meno amata. E ho imparato un'altra cosa".