Belen, sarà Ballando con le Stelle? "Trattativa in corso"

Belen Rodriguez concorrente di Ballando con le Stelle 2024 ? Dopo l'addio a Le Iene e Tu Si Que Vales , la showgirl argentina, ormai lontana dalla tv da diversi mesi, sarebbe in trattativa con la Rai per trovare un accordo sul cachet che le spetterebbe per la sua partecipazione al popolare show, così come rivelato da Dagospia.

Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle? L'indiscrezione

Stando all'indiscrezione, il dancing show di Rai 1 capitanato da Milly Carlucci desiderava averla tra le protagoniste già nella scorsa edizione: "Ora l'argentina sarebbe pronta a scendere in pista" ed ancora "La trattativa ora è in corso, ma per chiuderla serve un mega cachet". I rumors riguardanti una presunta possibile partecipazione della showgirl serpeggiavano in rete già da diverso tempo, alimentate anche da alcune Instagram stories pubblicate dalla Rodriguez sui social dove la si vedeva ballare il tango in sala da ballo. Al momento non vi è però alcuna conferma ufficiale nè da parte del programma né da parte di Belen. Come in tanti ricorderanno, lo scorso anno Milly Carlucci è riuscita a portare in pista un'altra celebre argentina, ovvero Wanda Nara, che si è aggiudicata la vittoria insieme al partner di ballo Pasquale La Rocca.