Selvaggia Lucarelli su Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle: "Sarebbe..."

Belen ed il ricordo del primo tango

Nelle scorse ore Belen Rodriguez è tornata a condividere alcune riflessioni sui social. A commento di una foto condivisa su Instagram in cui si vede la showgirl in una posa di danza, la sorella di Cecilia ha scritto: "La prima volta in cui sono entrata in una milonga, e ho visto donne ballare il tango, le guardavo e non riuscivo a smettere di farlo. Ho iniziato a sognare di sentirmi così, come loro. Ballavano con qualcosa dentro, non capivo cosa fosse ma che stavo amando. Ora so cos’era: FUOCO". Ed ancora in un post successivo, raffigurante lle sue scarpe da ginnastica: "Un piedino piccolo che calpesta ogni giorno più forte, perché ora scelgo le mie impronte".