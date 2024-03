Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, data del matrimonio: Belen, la location e...

Si avvicinano le nozze tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia è stata ospite dell'ultima puntata di Verissimo, in onda sabato 9 marzo su Canale 5, dove hanno annunciato a sorpresa la data del matrimonio, che si terrà il 30 giugno in Toscana: "È una domenica, non avrei mai pensato di sposarmi di domenica ma c'era solo quella data e va bene così", ha svelato la sorella di Belen.