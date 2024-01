"Ti sei lasciata?", Cecilia Rodriguez prova l'abito da sposa 'in lacrime'

Cecilia Rodriguez triste per la prova vestito da sposa

Di ritorno dall'aver trascorso il Natale e Capodanno in Argentina insieme a Belen e all'intera famiglia dei Rodriguez, Cecilia ed Ignazio hanno ripreso la loro vita quotidiana. Tra i tanti impegni assolti anche quello della ricerca del vestito da sposa, che Chechu pare proprio aver finalmente trovato. Sui social Cecilia ha aggiornato i fan riguardo alla prova dell'abito, che però stavolta è stata vissuto dall'influencer con lo stesso slancio della precedente: "Oggi è stata la seconda prova dell'abito, non c'era la mia mamma, e ho sentito la sua mancanza, ma soprattutto nostalgia perché sono giorni che non la vedo, e per me Veronica Cozzani è il mio tutto". E concludendo: "Ma sento sempre più vicino quel giorno, allora nel vedere l'abito come me lo sono sempre immaginato, mi ha fatto emozionare". Stando a quanto svelato dall'ex gieffina sui social, forse non ci sarà un solo abito da sposa, ma anche due o tre, mentre la data delle nozze potrebbe essere spostata a giugno...