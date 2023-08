Cecilia Rodriguez, vacanza "wild" con Moser: "Ho fatto di tutto tranne..."

Cecilia Rodriguez, la confessione inaspettata

Tra le esperienze vissute nei mesi scorsi dalla celebre coppia anche quello del viaggio in van in Provenza alla ricerca della semplicità e del contatto con la natura. Ma durante i giorni di relax c'è stato qualcosa che Cecilia non è proprio riuscita a fare. La sorella di Belen ha confessato: "Si è trattato di una vacanza wild. Io una vacanza così con lui non l'ho mai fatta. Tutto molto bello, ma anche cose brutte, come condividere un bagno con qualcuno che non conosci". Poi ha aggiunto: "Ve lo dico, non ce l'ho fatta, mi dispiace, non ci sono riuscita". Cecilia e Ignazio innamorati più che mai, dovrebbero convolare a nozze tra qualche mese, ovvero nell'ottobre 2023.